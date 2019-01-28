В "Туполеве" назвали сроки создания ПАК ДА

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) будет создан в ближайшие 5–7 лет. Об этом заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов, передаёт телеканал "Звезда".

— Мы создаём и новую технику. Так, у нас реализуется проект "Изделие 80" (ПАК ДА. — прим. ред.). Сроки приблизительно такие же (как и на Ту-144 в прошлом. — прим. ред.) 5–7 лет, — сказал Конюхов на торжественном мероприятии, посвященном 50-летию первого полёта сверхзвукового авиалайнера Ту-144.

О начале работ по созданию ПАК ДА было объявлено в октябре прошлого года. По имеющейся информации, самолёт будет построен по аэродинамической схеме "летающее крыло", которая не предполагает хвостового оперения.

Предполагается, что при его строительстве будут применяться стелс-технологии, а также двигатель особенной конструкции, выдерживающий длительные полёты. Он будет нести больше вооружений, чем ныне стоящие на вооружении бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3. А использование ракет класса "воздух — воздух" должно позволить ПАК ДА летать без сопровождения истребителей.