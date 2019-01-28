В Москве умер школьник, которого подожгли сверстники в подъезде

Несмотря на усилия врачей, подростку не удалось выжить. Он получил 98% ожогов тела.

В Москве в больнице скончался школьник, которого подожгли сверстники в подъезде дома на северо-западе столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

— 15-летний ученик девятого класса одной из московских школ сегодня в 17:40 мск скончался в больнице, несмотря на все усилия врачей. Он получил ожоги 98% тела, — рассказал собеседник агентства.

Напомним, инцидент произошёл в подъезде дома на улице Берзарина 25 января.