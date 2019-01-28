СМИ: Британский парламент повторно проголосует по сделке о Brexit 13 февраля

Британский премьер Тереза Мэй назвала депутатам Консервативной партии дату повторного голосования по соглашению об условиях Brexit. По данным источников Sky News, оно состоится в парламенте 13 февраля.
Как ранее писал Лайф, парламент Великобритании 15 января 2019 года отверг предложенный кабинетом Мэй вариант соглашения с ЕС. 22 января премьер-министр Великобритании представила новый план по Brexit. Западные журналисты окрестили его "днём сурка", не найдя в новом предложении политика "ничего нового".
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