СМИ: Британский парламент повторно проголосует по сделке о Brexit 13 февраля

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СМИ: Британский парламент повторно проголосует по сделке о Brexit 13 февраля

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Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Выход из ЕС должен состояться 29 марта 2019 года, после этого начнётся переходный период.

Британский премьер Тереза Мэй назвала депутатам Консервативной партии дату повторного голосования по соглашению об условиях Brexit. По данным источников Sky News, оно состоится в парламенте 13 февраля.

Как ранее писал Лайф, парламент Великобритании 15 января 2019 года отверг предложенный кабинетом Мэй вариант соглашения с ЕС. 22 января премьер-министр Великобритании представила новый план по Brexit. Западные журналисты окрестили его "днём сурка", не найдя в новом предложении политика "ничего нового".

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