Виталий Кличко попал в больницу в Австрии

В Австрии госпитализировали мэра Киева Виталия Кличко. У политика обострилась старая спортивная травма, сейчас он проходит обследование и реабилитацию. Об этом изданию LIGA.net сообщила его пресс-секретарь Оксана Зиновьева.

Кличко находится на обследовании в клинике города Санкт-Иоганн-ин-Тироль, туда его доставили 26 января из швейцарского Давоса, где проходил экономический форум.

Отмечается, что Кличко получил травму спины в 2007 году во время подготовки к бою.