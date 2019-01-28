Виталий Кличко попал в больницу в Австрии

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Виталий Кличко попал в больницу в Австрии

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Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: © РИА Новости

В Австрии госпитализировали мэра Киева Виталия Кличко. У политика обострилась старая спортивная травма, сейчас он проходит обследование и реабилитацию. Об этом изданию LIGA.net сообщила его пресс-секретарь Оксана Зиновьева.

Кличко находится на обследовании в клинике города Санкт-Иоганн-ин-Тироль, туда его доставили 26 января из швейцарского Давоса, где проходил экономический форум.

Отмечается, что Кличко получил травму спины в 2007 году во время подготовки к бою.

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