Президент Бразилии перенёс ещё одну операцию после сентябрьского покушения

Первые двое суток после операции Болсонару должен сохранять полный покой, поэтому на этот срок его обязанности будет исполнять вице-президент Антониу Гамилтон Моурау.

Президент Бразилии Жаир Болсонару перенёс операцию, связанную с полученным им ножевым ранением в сентябре прошло года. Об этом сообщается в твиттере пресс-службы бразильского лидера.

— Пресс-секретарь президента заявил, что процедура длилась семь часов, прошла без осложнений и без необходимости переливания крови, — говорится в сообщении.

По словам представителей Больницы имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, в которой оперировали Болсонару, его состояние стабильное, он находится в отделении интенсивной терапии, пребывает в сознании и проходит лечение, предотвращающее возникновение инфекций и тромбоза. Вместе с ним в больнице находится супруга Мишель и сыновья от первого брака. Всего бразильский лидер пробудет в медучреждении десять дней.

Напомним, 6 сентября Жаир Болсонару был тяжело ранен ножом во время встречи с избирателями в городе Жуис-ди-Фора на юго-востоке Бразилии. В этот же день ему сделали экстренную операцию, в связи с ранением печени и кишечника, а спустя неделю ещё одну. Нынешнее вмешательство стало последним и заключалось в удалении колостомного мешка, который использовали из-за повреждений кишечника.

Нападавший Аделио Биспо де Оливейро был оперативно задержан полицией и признался в содеянном, он заявил, что совершил покушение из личных мотивов и политических разногласий с кандидатом.