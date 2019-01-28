В Тульской области школьник погиб после падения глыбы снега с крыши

Десятилетний ребёнок погиб в Тульской области после падения на него снежной глыбы с крыши ангара. Следователи проводят проверку, возбуждено уголовное дело.

— В деревне Ольхи Плавского района Тульской области на закрытой территории одного из предприятий произошёл сход снега с ангара, в результате чего пострадал несовершеннолетний, — говорится в сообщении регионального СУ СК.

Позже стало известно, что ребёнок, предположительно десяти лет, погиб. На месте происшествия работают следователи, криминалисты, сотрудники органов внутренних дел.