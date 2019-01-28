СМИ: В ближайшие часы США введут новые санкции против Венесуэлы

Минфин США в ближайшие часы может объявить о введении новых санкций в отношении властей Венесуэлы, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на два источника.

Новые ограничения будут направлены на то, чтобы лишить Николаса Мадуро его финансовых активов. Автор материала отмечает, что сейчас давление США для ускорения смены режима в Венесуэле носит дипломатический и экономический характер.

Напомним, 23 января в Каракасе начались массовые протесты против Мадуро. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Первыми его поддержали США. Действующий же президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Вашингтон в попытке устроить переворот в стране и разорвал дипотношения с США.