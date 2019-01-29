Скончался чемпион мира по конькобежному спорту Александр Данилин

В Москве на 58-м году жизни скончался чемпион мира 1983 года по конькобежному спорту на дистанции 500 метров, участник Олимпийских игр — 1984, четырёхкратный чемпион СССР Александр Борисович Данилин, сообщается на сайте Союза конькобежцев России (СКР).

СКР выразил соболезнования родным и близким спортсмена, а также всему профессиональному сообществу. Гражданская панихида состоится 30 января в 10:00 на Троекуровском кладбище.