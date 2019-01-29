Марго Робби снова в образе Харли Квинн. Вышел первый тизер "Хищных птиц"

Опубликован первый тизер грядущей кинопремьеры режиссёра Кэти Янь "Хищные птицы". Одновременно с этим актриса Марго Робби опубликовала фотографию в образе Харли Квинн — главной героини картины.
По сюжету картины группа супергеройских девушек будет вести борьбу с главарём преступного мира Романом Сионисом. Детали сюжета держатся в тайне, не исключено, что создателям удастся их сохранить. Точно известно, что в фильме появится Бэтгёрл, которую, по сообщениям СМИ, сыграет 12-летняя актриса. А главным врагом Бэтмена станет Чёрная Маска. Премьера фильма назначена на 7 февраля 2020 года.
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