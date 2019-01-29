Трамп выступит с обращением к конгрессу 5 февраля

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси пригласила президента Дональда Трампа выступить в конгрессе с ежегодной речью "О положении страны" 5 февраля, об этом сообщил её пресс-секретарь Дрю Хэмилл в "Твиттере".

— Когда я написала вам 23 января, я заявила, что нам следует поработать вместе для того, чтобы выбрать взаимно одобряемую дату, когда возобновится работа правительства. На сегодняшнем собрании мы утвердили 5 февраля, — говорится в документе.

Изначально предполагалось, что американский лидер выступит перед конгрессменами 29 января, во всяком случае, на это надеялся сам Трамп, однако из-за приостановки работы правительства, а вместе с ним и некоторых ведомств, в том числе и службы охраны, Пелоси отменила это выступление до окончания шатдауна, который начался из-за споров вокруг бюджета страны.