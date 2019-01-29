Собаки загрызли. Умерла самая одинокая утка в мире

История Тревора в качестве мировой знаменитости началась около года назад, когда после бури его занесло на остров, где никогда не жили утки.

Селезень по кличке Тревор — единственный представитель своего рода, который когда-либо проживал в небольшом островном государстве Ниуэ в Тихом океане, за что получил статус самой "одинокой" утки в мире — погиб после нападения стаи собак.

— [Тревор] завоевал сердца многих местных жителей и туристов, он стал всемирной знаменитостью и пропагандистом Ниуэ. И ушёл слишком рано. Покойся с миром, Тревор, ты был очень крутой уткой! — говорится в сообщении на его официальной странице в "Фейсбуке".

История Тревора в качестве мировой знаменитости началась около года назад. После бури в январе 2018 года его занесло на остров, где никогда не жили утки. В то же время сюда приехал редактор издания New Zealand Herald, чтобы собрать материал о стихии. И он сильно удивился, когда, объясняя дорогу, местные жители сказали ему "повернуть у утки".

Он пошёл по дороге и правда обнаружил на пути утку, которая жила в большой придорожной луже. Стоит понимать, что на маленьком острове нет озёр, поэтому местные пожарные регулярно пополняли запасы воды у Тревора, а жители занимались благоустройством территории и подкармливали гостя.

Свои соболезнования по поводу смерти знаменитой птицы выразил спикер новозеландского парламента Тревор Маллард, в честь которого и назвали Тревора-утку. Дело в том, что фамилия Mallard переводится с английского как "кряква".