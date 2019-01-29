Пентагон обвинил Россию в подрыве безопасности в Европе

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шэнахан обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом он заявил на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

— Это вызывает сожаление. Москва отказывается уважать свои международные обязательства, подрывает доверие и безопасность не только в Европе, но и далеко за пределами, — цитирует Шэнахана РИА "Новости".

Напомним, что Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД ещё 20 октября, обвинив Москву в нарушении договора. В декабре Госдеп выдвинул ультиматум России: через 60 дней США выйдут из договора, если Москва "не вернётся к его соблюдению". При этом Москва не раз подчёркивала, что Россия никогда не нарушала положений документа. А в МИД РФ отмечали, что США просто ищут предлоги освободиться от ограничений по ДРСМД.