В США заявили, что часть генералов ВС Венесуэлы ведёт переговоры с оппозицией

Часть генералов Вооружённых сил Венесуэлы уже ведёт переговоры с оппозицией о смене власти в стране. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

— Наша оценка... заключается в том, что рядовой состав Вооружённых сил Венесуэлы прекрасно осознаёт, что экономическая ситуация в стране является безнадёжной. И мы думаем, что они ищут возможность поддержать Национальную ассамблею (парламент). Мы полагаем, что младший и старший офицерский состав думает так же. И мы также знаем, что существуют серьёзные контакты между генералами Вооружённых сил Венесуэлы и сторонниками Национальной ассамблеи, — заявил Болтон.

Напомним, США поддерживают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который ранее провозгласил себя временным президентом страны. Действующий же президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Вашингтон в попытке устроить переворот в стране и разорвал дипотношения с США. 28 января Вашингтон ввёл новые санкции против Каракаса.