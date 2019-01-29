Все венесуэльские дипломаты вернулись из США

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Все венесуэльские дипломаты вернулись из США

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 Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Венесуэльские дипломаты — из посольства и консульств — вернулись из США. Об этом заявил президент Николас Мадуро на встрече с сотрудниками диппредставительств в Каракасе.

— Добро пожаловать на родину, — поприветствовал их Мадуро.

Напомним, после того как лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны, Мадуро обвинил Вашингтон в попытке устроить переворот в стране и разорвал дипотношения с США. Он потребовал от американских дипломатов покинуть страну в течение 72 часов. Однако в Госдепе отказались признать это требование, заявив, что Мадуро больше не имеет полномочий для принятия такого решения.

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