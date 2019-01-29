Ребёнок утонул в канализационной яме в Новгородской области

Следователи СУ СК РФ по Новгородской области начали проверку по факту обнаружения тела восьмилетнего мальчика в открытой канализационной яме в посёлке Волот, сообщается на сайте ведомства.
— По факту обнаружения тела восьмилетнего мальчика в канализационной яме проводится доследственная проверка. Следователи дадут правовую оценку действиям либо бездействию лиц, ответственных за установку, содержание и эксплуатацию канализационных систем, — говорится в сообщении.
По данным следствия, 28 января ребёнок не вернулся домой из школы, а через некоторое время его тело обнаружили в заполненной водой канализационной яме. По предварительной версии, причиной гибели стало утопление.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени