Ребёнок утонул в канализационной яме в Новгородской области

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Ребёнок утонул в канализационной яме в Новгородской области

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Фото: © РИА Новости / Игорь Катаев

Следователи СУ СК РФ по Новгородской области начали проверку по факту обнаружения тела восьмилетнего мальчика в открытой канализационной яме в посёлке Волот, сообщается на сайте ведомства.

— По факту обнаружения тела восьмилетнего мальчика в канализационной яме проводится доследственная проверка. Следователи дадут правовую оценку действиям либо бездействию лиц, ответственных за установку, содержание и эксплуатацию канализационных систем, — говорится в сообщении.

По данным следствия, 28 января ребёнок не вернулся домой из школы, а через некоторое время его тело обнаружили в заполненной водой канализационной яме. По предварительной версии, причиной гибели стало утопление.

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