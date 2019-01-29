Вынесение приговора экс-главе штаба Трампа перенесли на неопределённый срок

Федеральный суд штата Вирджиния отменил назначенное на 8 февраля вынесение приговора экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и перенёс его на неопределённый срок. Об этом сообщает CNN.

— Разрешение текущего разбирательства по обвинению подсудимого в штате Вирджиния может повлиять на принятие решения по другому делу, которое параллельно рассматривается в суде в Вашингтоне, поэтому его следует отложить, — приводит телеканал слова судьи Томаса Селби Эллиса.

Манафорт был арестован в 2016 году по обвинению в уходе от уплаты налогов, сокрытии банковских счетов, работе иностранным агентом без лицензии. Также ему вменяли работу на экс-президента Украины Виктора Януковича и отмывание более $30 млн вместе с его партнёром Ричардом Гейтсом. Суд присяжных в Вирджинии признал его виновным по восьми пунктам из восемнадцати.

Одновременно с этим против Манафорта ведётся расследование в округе Колумбия спецпрокурором США Робертом Мюллером, который подозревает его в так называемом сговоре между штабом Трампа и российскими властями.