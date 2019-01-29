Бизнесмен и любитель пейзажей. В полиции рассказали о похитителе картины Куинджи

Подозреваемый в похищении картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи — индивидуальный предприниматель, занимается строительными и ремонтными работами. Кроме того, увлекается искусством. Об этом в интервью "Известиям" рассказал замначальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве полковник полиции Олег Колтунов.

— Оказалось, что человек имеет определённое отношение к изобразительному искусству — там [в квартире] стояли картины на подрамниках, и тоже пейзажи. По словам подозреваемого, он приобретал эти картины на Арбате. Но это не работы известных мастеров, — рассказал он.

Колтунов подчеркнул, что подозреваемый создавал впечатление абсолютно нормального человека, не маргинала. По его мнению, на кражу мужчина пошёл из корыстных побуждений.

— Вы знаете, этот человек — предприниматель, умеет считать деньги. Так что, предположительно, мотив был исключительно корыстный, — отметил полковник полиции.

Лайф ранее сообщал, что картина "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи была украдена 27 января из Третьяковской галереи прямо на глазах у посетителей — как позже сообщалось, "из корыстных побуждений". Подозреваемый в похищении задержан.