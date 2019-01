"Руки прочь от Венесуэлы!" Мадуро обратился к Трампу на английском

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе встречи с венесуэльскими дипломатами, вернувшимися из США, по-английски обратился к американскому лидеру Дональду Трампу и потребовал оставить Венесуэлу в покое.

— Дональд Трамп, переворот в Венесуэле? Нет! Not that way!.. Не вмешивайся в дела Венесуэлы, hands off Venezuela! — речь Мадуро транслировалась в "Твиттере".

Венесуэльский лидер отметил, что Трамп ответственен за насилие, которое может произойти в Венесуэле.

Как уже сообщал Лайф, 23 января в Каракасе начались массовые протесты против Мадуро. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Его поддержали США, а также Канада, Бразилия, Израиль и ряд стран Латинской Америки. В поддержку Мадуро высказались Россия, Турция, Боливия, Иран, Куба, Никарагуа, Сальвадор, а Белоруссия и Китай призвали не вмешиваться в дела Каракаса.

После заявлений Гуайдо Мадуро обвинил Вашингтон в попытке устроить переворот в стране и разорвал дипотношения с США.