Число жертв прорыва дамбы в Бразилии увеличилось до 65 человек

Количество погибших при прорыве дамбы в штате Минас-Жерайс на востоке Бразилии увеличилось до 65, ещё 279 человек числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал Globo.

— На сегодняшний день официально подтверждено 65 погибших. Личности 31 из них установлены. Ещё 386 человек найдены живыми, — говорится в сообщении.

Сообщается, что спасателям удалось обнаружить тела сотрудников компании, занимающейся обслуживанием дамбы, которые находились в столовой. Само здание было разрушено, тела находились в 800 метрах от того места, где раньше была столовая, но вокруг них была характерная для общепита мебель.

Как писал Лайф, в пятницу, 25 января, в районе муниципалитета Брумадинью произошёл прорыв плотины, сдерживающей отходы металлургической промышленности. Потоки грязи хлынули на административные здания компании Vale, которая отвечает за плотину, а также на дома местных жителей.