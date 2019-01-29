Двух украинцев обвиняют во взломе базы данных Комиссии по ценным бумагам США

Американские власти обвиняют двух граждан Украины в хакерских атаках на базу данных Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

— Двум украинцам были предъявлены обвинения за их роль в крупном международном заговоре с целью взлома компьютерных систем SEC и получения прибыли от торговли украденной ими важной информацией, — говорится в сообщении.

Против них были выдвинуты обвинения по 16 пунктам. По данным следствия, обвиняемые в период с февраля 2016-го по март 2017-го взломали базу данных комиссии и похищали финансовые отчёты американских компаний до их официальной публикации, а затем торговали ими. Общее количество украденных документов превышает тысячу. Мужчинам грозит 20 лет тюрьмы и $250 тысяч штрафа.