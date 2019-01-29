Мадуро назвал новые санкции США аморальными и преступными

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал новые санкции США против государственной нефтегазовой компании PDVSA незаконными, аморальными и преступными. Он также пообещал дать ответ на действия Вашингтона в ближайшие часы.

— Мы предпримем все юридические, политические, технические, коммерческие оперативные меры для защиты интересов Венесуэлы в США и на нашей родине. В ближайшие часы дадим необходимый симметричный ответ для защиты интересов Венесуэлы, — добавил Мадуро.

Он также заявил, что Каракас обратится в американские и международные суды, чтобы защитить собственность американского подразделения PDVSA — компании Citgo.

Напомним, Вашингтон ввёл новые санкции против Венесуэлы. Ограничительные меры коснутся государственной нефтегазовой компании PDVSA. США заблокировали все активы PDVSA в своей юрисдикции, а также запретили сделки с этой компанией.

При этом советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пригрозил "использовать все возможности, чтобы отрезать нелегитимный режим Мадуро от источников дохода".