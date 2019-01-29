В работе Instagram по всему миру произошёл сбой

Пользователи популярной соцсети "Инстаграм" по всему миру сообщают о проблемах в работе приложения. Эта информация подтверждается данными с сайта Downdetector, который отслеживает сбои в работе популярных интернет-ресурсов.

По данным портала, проблемы в стабильности работы приложения наблюдаются в странах Европы (в том числе в России), Северной и Южной Америки, Азии, Австралии. Около 47% жалоб приходятся на проблемы с загрузкой ленты новостей, 35% пользователей не могут войти в аккаунт, ещё 17% испытывают сложности при работе с веб-сайтом.