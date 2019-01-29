Минюст предлагает отменить наказание за коррупцию при форс-мажоре

В разработке документа также участвуют Минтруд, МВД, Генпрокуратура и Следственный комитет.

Минюст РФ планирует смягчить законодательство о противодействии коррупции и отменить наказание в случаях, когда нарушение закона происходит из-за "обстоятельств непреодолимой силы". Об этом сообщает газета "Ведомости".

Сейчас законодательство не предусматривает освобождение от ответственности в таких случаях. При этом в ведомстве считают, что иногда соблюдение требований закона может оказаться невозможным из-за "объективных причин". Поэтому Минюст прорабатывает поправки в законодательство, чтобы декриминализировать такие случаи.

После общественного обсуждения ведомство должно представить примеры подобных обстоятельств.