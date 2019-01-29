Пятеро полицейских ранены в перестрелке в США

Пятеро полицейских с огнестрельными ранениями были госпитализированы после перестрелки с подозреваемыми в Хьюстоне, штат Техас, сообщается на странице региональной полиции в "Твиттере".

По имеющейся информации, двое стражей порядка поступили в больницу в тяжёлом состоянии, за их жизнь сейчас борются медики. Остальные трое получили лёгкие ранения. В перестрелке также было убито двое преступников, ещё двое находятся в окружённом здании.

Сообщается, что изначально полицейские приехали на место, чтобы исполнить предписание ордера на арест. Как только они вошли в дом, по ним была открыта стрельба.