СМИ заявили, что США разрабатывают "суперпушку"

США разрабатывают новое артиллерийское орудие, способное поражать цели на расстоянии в 1000 миль (около 1600 километров), сообщает Global Times.

Издание приводит заявление министра сухопутных войск США Марка Эспера о разработке "суперпушки", при этом максимальную дальность выстрела орудия подтверждают и китайские военные эксперты.

Однако они полагают, что эта "суперпушка" на деле является баллистической ракетой средней дальности, а благодаря такому названию США пытаются обойти Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Напомним, что ранее именно США обвиняли РФ в нарушении этого соглашения. Так, ещё 20 октября Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД. В декабре Госдеп выдвинул ультиматум: через 60 дней США выйдут из договора, если Москва "не вернётся к его соблюдению". При этом Россия не раз подчёркивала, что никогда не нарушала положений документа. А в МИД РФ отмечали, что США просто ищут предлоги освободиться от ограничений по ДРСМД.