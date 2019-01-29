Роспотребнадзор заявил о существенном росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

За прошедшую неделю количество регионов, в которых подтверждено превышение эпидемического порога, выросло с 13 до 23.

Главный санитарный врач России Анна Попова заявила о существенном росте заболеваемости гриппом и ОРВИ и растущей активности вирусов гриппа. Об этом сообщает РИА "Новости".

— По совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов зарегистрировано в 23 субъектах Российской Федерации. Напомню, что на прошлой неделе это были 13 субъектов, — сказала Попова.

По её словам, хуже всего ситуация обстоит в Республике Алтай, Свердловской области, Республике Саха (Якутия), Еврейской автономной области, Республике Бурятия и Алтайском крае. Превышение порогов заболеваемости в этих регионах составляет от 60% до более чем 100%.

Она отметила, что наибольшее число заболевших фиксируется среди детей. Так, среди малышей в возрасте до двух лет превышение эпидемического порога зафиксировано в семи регионах, от трёх до шести лет — в 17. Среди школьников 7–14 лет — в 21 регионе. В то время как для взрослых превышение порога подтверждено в 17 субъектах РФ.

Согласно проведённому анализу, в большинстве случаев выявляются вирусы гриппа AH1N1 пандемического варианта 2009 года — около 35% от общего числа. А также вирусы гриппа AH3N2 — около 27%. Доля вирусов группы В невелика и составляет около 1%.

Попова также напомнила, что в этот период стоит по возможности сократить посещение массовых мероприятий, пользоваться медицинскими масками, почаще мыть руки и лицо и содержать свои гаджеты в чистоте.