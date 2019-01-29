Март — ещё зима. Синоптики рассказали о погоде на два ближайших месяца

Жителям центральных регионов России не стоит рассчитывать на раннюю весну — даже март будет скорее зимним месяцем. Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Погода в феврале и марте будет очень изменчивой: прогнозируются как 15–20-градусные морозы, так и оттепели. Кроме того, в центральных регионах будет снежно, сугробы вряд ли растают до начала апреля.

— В этом году мы не прогнозируем и быстрого схода снежного покрова. Помимо холодной погоды продолжится и нарастание величины снежного покрова. Сугробы и сейчас не маленькие, а за два месяца они ещё вырастут, — отметил Вильфанд.

Традиционно зимняя погода будет господствовать в марте и на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.