Эксперт прогнозирует частный космический туризм в России через 5 лет

Частные космические полёты могут стать доступными для россиян примерно через пять лет. Такое мнение выразил соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы AeroNet ("Аэронет") Сергей Жуков, сообщает РИА "Новости".

— Разрабатывается и ракетоноситель, и спускаемый аппарат, и двигатель. Компания-разработчик имеет лицензию "Роскосмоса". Когда это будет сделано, россияне смогут летать на несколько минут на высоту свыше 100 километров, опускаться на парашютах или двигателях, — сказал он.

По словам Жукова, на реализацию этих планов у компании-разработчика уйдёт как минимум пять лет. Хотя о старте разработки многоразового космического корабля заявлялось ещё в 2017 году, а летом 2018-го, по сообщениям СМИ, даже был закончен его проект, от экспериментальных полётов до ввода в постоянную эксплуатацию космолёта должно пройти огромное количество испытаний.