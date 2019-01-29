Сотрудники офисов могут остаться без оплачиваемых медосмотров

Министерство труда России разрабатывает законопроект, согласно которому для сотрудников офисов будут отменены медосмотры за счёт работодателя, поскольку работа за компьютером не относится к вредной и опасной, следует из уведомления на официальном портале нормативных правовых актов.

— [Планируется] отмена избыточных требований в части необходимости проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых работой за ПЭВМ (персональной электронно-вычислительной машиной), — говорится в документе.

В министерстве уверены, что работа за компьютером, при которой больше 50% рабочего времени проводится "в режиме диалога", то есть непосредственно перед монитором, не является вредным или опасным для здоровья фактором и не связана с получением производственных травм или профессиональных заболеваний.

На данный момент в России действует норма, согласно которой каждый сотрудник, чей рабочий день больше чем наполовину состоит из "общения" с компьютером, имеет право на прохождение медосмотра за счёт работодателя. Бесплатно можно посетить невролога и офтальмолога с периодичностью один раз в два года.