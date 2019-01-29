Женщина и трое детей погибли при пожаре в Курганской области

В результате пожара в частном доме в селе Горохово Курганской области погибло три человека, среди них двое детей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

— После тушения возгорания обнаружены тела женщины 1981 г. р. и трёх малолетних детей — 2013, 2014, 2017 г. р. Мужчине, также проживавшему в доме, удалось спастись, — говорится в сообщении СУ СК РФ по Курганской области.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и устанавливают причины трагедии.