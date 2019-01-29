Учитель ОБЖ в наказание заставил школьников 45 минут сидеть в противогазах

Учитель ОБЖ одной из школ Улан-Удэ в наказание заставил детей весь урок сидеть в противогазах. На это детскому омбудсмену в Республике Бурятия пожаловались родители семиклассников.

По их данным, несколько детей, опоздавших на занятие, по требованию учителя в наказание провели весь урок в противогазах.

— Учитель применил это меру как меру дисциплинарного воздействия за опоздание. Да, есть практика применения противогазов в учебных целях, но в данном случае учитель допустил педагогическую ошибку, — рассказала ТАСС первый заместитель председателя комитета по образованию Администрации Улан-Удэ Любовь Цепкова.

В результате педагогу объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания. Директору рекомендовали провести разъяснительную работу с коллективом школы об обязательном соблюдении прав учеников.