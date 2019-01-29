Ещё один взрыв на трубопроводе прогремел в Мексике

Ещё один взрыв из-за незаконной врезки произошёл на трубопроводе в мексиканском штате Идальго. На месте работают военные, полиция и представители компании Pemex. Об этом сообщает Universal.

Информации о пострадавших пока нет. Отмечается, что также загорелся грузовик, который злоумышленники использовали для перевозки краденого топлива.

Такие ситуации в Мексике нередки в последнее время из-за топливного кризиса. Предыдущий мощный взрыв на трубопроводе в Мексике произошёл 18 января, когда около 350 местных жителей подошли к месту незаконной врезки, чтобы украсть топливо. В результате погибло более 100 человек.