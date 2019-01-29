Автобус столкнулся с грузовиком в Тюменской области, более 10 человек пострадали

За медицинской помощью обратилось 14 человек — это мужчины в возрасте от 19 до 38 лет.

В Тюменской области автобус столкнулся с грузовиком. Как сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по региону, инцидент произошёл накануне вечером под Тобольском, на объездной дороге на ТЭЦ.

Водитель автобуса попытался объехать препятствие на своей полосе, где в этот момент из кювета вытаскивали большегруз. В результате на встречной полосе и произошло столкновение с грузовиком.

— В автобусе перевозились работники одного из тобольских предприятий, — говорится в сообщении.

За медицинской помощью обратилось 14 человек — это мужчины в возрасте от 19 до 38 лет. По предварительной информации, у них ушибы и ссадины.