СК проверит сообщение об избиении подростка-инвалида в Горном Алтае

Юношу избил ровесник вместе с друзьями за то, что тот случайно толкнул его сестру во время катания с горки.

В Республике Алтай проверят сообщение в соцсети об избиении 17-летнего инвалида, передаёт ТАСС. Как сообщили в СУ СК России по региону, поручение проверки будет дано в территориальный следственный отдел в Улаганском районе.

В появившемся ранее сообщении в соцсети "ВКонтакте" отмечалось, что инцидент произошёл в середине января в селе Акташ. Мать отправила сына за газетой, а он по пути решил скатиться с горки и случайно толкнул девочку.

Её старший брат вместе с другими подростками избил инвалида. До больницы он дошёл сам, однако там ему лишь дали обезболивающее и отправили домой. Уже на следующий день, когда мать вместе с сыном вновь обратилась к врачам, юноше диагностировали сотрясение мозга и подозрение на отслоение сетчатки.

По словам детского омбудсмена республики Надежды Манзыровой, молодого человека вскоре должны выписать из медучреждения. Сама же уполномоченный по правам ребёнка в регионе намерена разобраться в ситуации.