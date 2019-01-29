Десять "Сарматов" против США. Эксперт представил сценарий ядерной войны

По подсчётам Леонкова, одна ракета способна унести жизни от 33,75 до 37,5 млн человек в густонаселённых районах Штатов.

При любом сценарии нападения на Россию агрессор будет уничтожен полностью, а если им окажутся США, на ликвидацию всех американцев понадобятся все десять баллистических ракет (МБР) РС-28 "Сармат". Такие выводы озвучил в еженедельнике "Звезда" военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

По его подсчётам, первым инструментом в ядерной войне станут межконтинентальные баллистические ракеты. Именно их удар способен полностью уничтожить всю электронную аппаратуру, отвечающую за безопасность государства, и расчистить путь другим средствам поражения. В случае конфликта между РФ и США, как отметил Леонков, "Сарматов" вполне хватит для достижения цели.

Эксперт напомнил, что 80% населения Штатов живёт преимущественно на западном и восточном побережье. В теории можно запрограммировать подрыв двухсотмегатонных зарядов, что приведёт к катастрофическим результатам.

— Одна наша новая МБР РС-28 "Сармат" способна доставить от 6,75 до 7,5 ядерной мегатонны. Это может унести жизни от 33,75 до 37,5 млн человек в густонаселённых районах США. Десять "Сарматов" уничтожат всё американское население, — заключил Леонков.

Напомним, к 2025 году предполагается поставить в Российскую армию до 40 ракет "Сармат".