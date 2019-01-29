Снег и температура выше климатической нормы. В Москву пришло потепление

Потепление пришло в Москву. Температура оказалась на 5–6 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

— Днём облачно, местами возможен небольшой снег. Температура воздуха в столице — 0…–2 °С, в Подмосковье — 0…–5 °С, — отмечают синоптики.

Ветер от трёх до восьми метров в секунду. В столице также ожидается относительная влажность. Что касается атмосферного давления, то оно составит 745 мм рт. ст. — меняться будет мало.

Ранее синоптики отмечали, что уже в пятницу-субботу стоит ждать понижения температуры. Днём будет –3...–6 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до –10.