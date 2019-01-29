Захарова оценила запись Болтона в блокноте о "пяти тысячах солдат в Колумбию"

Несмотря на сообщение американских СМИ о том, что Пентагон не направляет в Колумбию военных, официальных заявлений по этому вопросу пока не последовало.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на замеченную СМИ запись в блокноте помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, где, в частности, написано "пять тысяч солдат в Колумбию". Снимок был сделан во время пресс-конференции о санкциях Штатов против Венесуэлы.

— На возможность военного вмешательства США в Венесуэлу с разной степенью беззастенчивости намекали многие в Вашингтоне: от президента до представителей его администрации, — отметила Захарова.

Она также рассказала, что американский телеканал NBC со ссылкой на трёх представителей Пентагона сообщил, что США не направляют ни военных в Колумбию или Венесуэлу, ни военную технику или снаряжение. В то же время официальных комментариев по этому вопросу пока не последовало.

"Возвращение демократии" в Венесуэлу — или, как отметила Захарова, дестабилизация ситуации в этой стране — осуществляется именно с территории Колумбии.

Как писал Лайф, ранее Захарова высмеяла Болтона за опечатку в твите про Венесуэлу.