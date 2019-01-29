Во Владивостоке откроют начальную школу, о которой рассказали Путину

Чтобы успеть к поставленным президентом срокам, специалисты уже начали составлять план ремонтных работ в здании.

Во Владивостоке откроют начальную школу в ранее закрытом учебном заведении № 55, о котором рассказали президенту РФ Владимиру Путину на большой пресс-конференции. Об этом сообщает городская мэрия по итогам обсуждения данного вопроса с местными жителями.

— 106 жителей Дальхимпрома выразили согласие перевести своих детей в школу № 55, если она будет открыта. И 130 жителей выступили против перевода. Большинство из тех, кто за, нуждаются в начальной школе. Поэтому мы предлагаем открыть именно начальную школу, — уточнили в администрации.

Сегодня в бывшей школе работает Центр спортивной подготовки населения по различным видам спорта (карате, бокс, рукопашный бой, стрельба), где занимаются 215 детей. В связи с этим в здании решено по возможности оставить спортивные секции.

Чтобы успеть к поставленным президентом срокам, специалисты уже начали составлять план ремонтных работ в школе. Кровля и помещения спортзала нуждаются в ремонте, а окна, двери, сантехнику, электросети и вентиляцию необходимо заменить. Также нужно благоустроить территорию, закупить новый пищеблок, мебель и другой инвентарь.

Во время ежегодной пресс-конференции Путина 20 декабря журналист из Владивостока рассказал президенту о проблемах Приморского края, в том числе о закрытии школы № 55.