В Киеве рассказали о самом огромном провале Украины

В Киеве снова переживают, что после запуска "Северного потока — 2" Незалежная останется без транзита газа.

В Раде считают, что самый огромный провал Украины — это строительство российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом заявил нардеп от партии "Батьковщина" Вадим Ивщенко.

— Они запустят "Северный поток — 2", запустят другие потоки... Там "Южный поток"... они перекроют транзит газа, лишат Украину четырёх млрд транзитных денег, — заявил Ивщенко в эфире NewsOne.

По его мнению, после запуска газотранспортная система Украины придёт в упадок. Он напоминает, что большая часть товарооборота с Россией — это уголь, атом, бензин и газ.

— Я вам скажу, что это ("Северный поток — 2") огромный провал за последние годы. Это огромный провал украинской дипломатии, украинских лидеров, президентов, — говорит нардеп.

Он уверен, что Москва "воспользуется" газопроводом, чтобы "оказать давление" на Киев.

В Киеве уже неоднократно высказывались относительно "Северного потока — 2". И Пётр Порошенко, и Владимир Гройсман видели в проекте форму некоей "замаскированной войны" против Европы.