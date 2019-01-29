Huawei разочарована из-за выдвинутых против компании обвинений США

Компания выразила надежду на то, что американский суд признает её невиновность, а также невиновность финдиректора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, который был задержан в декабре прошлого года.

Huawei глубоко разочарована предъявленными компании обвинениями со стороны американского Минюста, в которых речь идёт, в частности, о шпионаже и финансовом мошенничестве. В заявлении компании, которое распространило финансовое издание "Цайсинь", Huawei отрицает свою причастность к перечисленным в иске преступлениям и подчёркивает, что её финансовый директор Мэн Ваньчжоу "не совершила ничего противоправного".

— Мы верим, что американский суд в итоге придёт к соответствующему решению, — говорится в документе.

Напомним, Huawei — один из крупнейших китайских производителей смартфонов. В середине этого месяца стало известно, что Федеральная прокуратура США начала уголовное расследование против компании. Кроме того, 1 декабря 2018 года по запросу США в Ванкувере был взят под стражу финдиректор компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу.

Как писал Лайф, ранее США выдвинули официальные обвинения против Huawei.