В Минкульте не сомневаются в подлинности найденной картины Куинджи

Полотно было возвращено в музей спустя сутки после кражи, а похититель задержан.

Подлинность картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", которая была украдена из Третьяковской галереи, а затем найдена, не подлежит сомнению. Об этом заявил глава департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.

— У экспертов сомнений в том, что картина подлинная, нет. Насколько я знаю, они уже её видели, — цитирует Кононова РИА "Новости".

Лайф ранее сообщал, что картина "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи была украдена 27 января из Третьяковской галереи прямо на глазах у посетителей — как позже сообщалось, "из корыстных побуждений". Подозреваемый в похищении задержан, а картина возвращена в музей. После кражи полотна Третьяковку неожиданно осадили любители живописи. Психолог объяснил, что во всём виноват стадный инстинкт.