Русские хакеры и замороженный штат. Составлен топ-10 "позорных" фейков о России

Одним из нелепых примеров халатности журналистов назван материал о специальном сервере для связи с Москвой, который якобы использовала компания Дональда Трампа.

Журнал The Intercept составил список из 10 самых "позорных" фейков американских СМИ о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. Автор статьи Гленн Гринвальд расположил примеры в порядке возрастания общественного резонанса и роста уровня "журналистской халатности".

Десятую строчку занял журнал Fortune за заметку двухгодичной давности о якобы захвате "хакерами" из RT американской вещательной сети C-SPAN. "Позорная" статья о мнимой кибератаке вышла из-за десятиминутного перерыва в вещании.

Сразу две следующие позиции занял The Washington Post. На девятом месте — материал газеты о попытке "русских хакеров" заморозить штат Вермонт, взломав сеть электроснабжения. На восьмом — статья о внедрении России в американскую политику через соцсети, автор которой ссылается на неизвестную никому и, возможно, фиктивную группу экспертов PropOrNot.

Седьмую строчку Гринвальд отдал CNN за репортаж о якобы связях советника Трампа Энтони Скарамуччи с РФ. Когда информация оказалась ложной, CNN пришлось уволить троих журналистов — соавторов "расследования". Следующую строчку заняли NBC News и MSNBC за голословные заявления о причастности Москвы к якобы применению против американских дипломатов на Кубе звукового оружия.

Пятое место Гринвальд отдал Slate за материал о специальном сервере для связи с РФ, который якобы использовала компания Дональда Трампа. The Guardian заняла четвёртую позицию за заметку о несуществующих встречах экс-главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

На третьем месте вновь оказался CNN за материал о якобы признании экс-адвоката президента Майкла Коэна в том, что Трамп знал о встречах с российской стороной по строительству Trump Tower в Москве. На втором месте — BuzzFeed и фейк о наличии у спецпрокурора США Мюллера доказательств того, что Трамп требовал от Коэна солгать на допросе в конгрессе.

Первое место за самый позорный фейк Гринвальд отдал CNN и MSNBC за материал о том, что Дональд Трамп — младший заранее знал о переписке национального комитета демократической партии, опубликованной позже WikiLeaks.