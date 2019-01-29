В Чёрном море на одном из танкеров прекратился открытый огонь

В настоящее время обследовать пострадавшее судно для спасателей не представляется возможным.

В Чёрном море прекратился открытый огонь на танкере "Маэстро", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

— Оба танкера находятся на якоре. На "Маэстро" открытого горения не видно, но это не значит, что внутри нет пламени. Пока проверить не можем, — говорится в сообщении.

Напомним, 21 января в районе Керченского пролива за пределами территориальных вод России произошёл пожар на танкерах "Маэстро" и "Канди", следовавших под флагом Танзании. По последним данным, в результате происшествия погибло 16 человек.

Ранее в Росморречфлоте заявили, что пожары на двух судах в районе Керченского пролива не нанесли экологического ущерба.