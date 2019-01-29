В Крыму требуют от Киева предоставить данные о местонахождении капитана "Норда"

Владимир Горбенко уже четыре дня не выходит на связь с родными: он вышел из дома и пропал.

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс обратился к киевским властям с требованием предоставить информацию о том, где находится капитан российского судна "Норд" Владимир Горбенко. На полуострове также интересуются данными о состоянии мужчины.

— Если с ним всё нормально и идут какие-то процессуальные действия, то это одна история, но если что-то случилось, то нужно предпринять все необходимые меры, — приводит слова Фикса РИА "Новости".

Фикс добавил, что сейчас информацию о местонахождении Горбенко выясняют в МИДе.

Ранее сообщалось, что Владимир Горбенко уже четыре дня не выходит на связь с родными. В СБУ меж тем заявили о своей непричастности к исчезновению капитана российского судна "Норд".