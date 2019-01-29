В Иркутской области 14 школьников попали в больницу после распыления газа

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В Иркутской области 14 школьников попали в больницу после распыления газа

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Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

В городе Тулуне Иркутской области 14 школьников попали в больницу после распыления содержимого газового баллончика в учебном заведении. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального Минздрава, все пострадавшие находятся в педиатрическом отделении.

Их состояние оценивается как среднетяжёлое. Отмечается, что врачи проконсультировались со специалистами токсикоцентра медсанчасти Иркутского авиационного производственного объединения.

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