В Иркутской области 14 школьников попали в больницу после распыления газа

В городе Тулуне Иркутской области 14 школьников попали в больницу после распыления содержимого газового баллончика в учебном заведении. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального Минздрава, все пострадавшие находятся в педиатрическом отделении.

Их состояние оценивается как среднетяжёлое. Отмечается, что врачи проконсультировались со специалистами токсикоцентра медсанчасти Иркутского авиационного производственного объединения.