"Москино" в феврале бесплатно покажет фильмы о войне

С 1 по 14 февраля "Москино" планирует организовать показы фильмов о войне в честь 76-й годовщины победы в Сталинградской битве и Дня памяти воинов-интернационалистов. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
— В программу "Синематека: о войне" вошли шесть кинолент. Основная её тема — Великая Отечественная война и героизм русских солдат в битве под Сталинградом, — рассказала генеральный директор сети "Москино" Светлана Максимченко.
Она отметила, что ко Дню памяти воинов-интернационалистов будет показана драма "Жаркое лето в Кабуле" о работе русского хирурга в госпитале Афганистана.
Зрители смогут посмотреть такие ленты, как "Возмездие", "Солдатами не рождаются", "Горячий снег" и "Двадцать дней без войны". Показы пройдут в шести кинотеатрах: "Искре", "Спутнике", "Молодёжном", "Сатурне", "Салюте" и "Полёте".
Зарегистрироваться на сеансы и узнать подробнее о расписании показов фильмов можно на сайте сети кинотеатров "Москино".
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