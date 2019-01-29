"Живой! Самое страшное позади!" Бывшая жена Башарова нашла пропавшего мужа

Актриса Екатерина Архарова, которая начала бить тревогу после бесследного исчезновения своего супруга Артёма Илясова, поделилась хорошей новостью. Спустя три дня с помощью полиции, волонтёров и неравнодушных людей мужчину удалось найти.
— Нашёлся Артём! Живой! Уже всё в порядке. Трое суток напролёт не сомкнула глаз. Общими усилиями мы смогли его найти. Самое страшное позади! — написала артистка в "Фейсбуке".
Где находился Ильясов, пока жена разыскивала его, не смыкая глаз, Архарова рассказывать не стала. По её словам, состояние бизнесмена стабильное. Артистка поблагодарила всех за помощь в поисках супруга и добавила, что сможет обнять его уже завтра.
Отметим, что некоторые подписчики актрисы в "Инстаграме" предположили, что исчезновение Ильясова — всего лишь пиар их семейного бизнеса. Они напомнили, что Архарова делала упор на то, что муж якобы вышел ненадолго из принадлежащего им кафе "Раиса Захарна" и не вернулся.
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