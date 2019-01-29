"Живой! Самое страшное позади!" Бывшая жена Башарова нашла пропавшего мужа

Где находился бизнесмен, пока супруга разыскивала его, не смыкая глаз, Архарова рассказывать не стала.

Актриса Екатерина Архарова, которая начала бить тревогу после бесследного исчезновения своего супруга Артёма Илясова, поделилась хорошей новостью. Спустя три дня с помощью полиции, волонтёров и неравнодушных людей мужчину удалось найти.

— Нашёлся Артём! Живой! Уже всё в порядке. Трое суток напролёт не сомкнула глаз. Общими усилиями мы смогли его найти. Самое страшное позади! — написала артистка в "Фейсбуке".

Где находился Ильясов, пока жена разыскивала его, не смыкая глаз, Архарова рассказывать не стала. По её словам, состояние бизнесмена стабильное. Артистка поблагодарила всех за помощь в поисках супруга и добавила, что сможет обнять его уже завтра.

Отметим, что некоторые подписчики актрисы в "Инстаграме" предположили, что исчезновение Ильясова — всего лишь пиар их семейного бизнеса. Они напомнили, что Архарова делала упор на то, что муж якобы вышел ненадолго из принадлежащего им кафе "Раиса Захарна" и не вернулся.