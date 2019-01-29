Левченко получил из бюджета Иркутской области 5 млн рублей на пиар КПРФ

Почти половину суммы региональное отделение КПРФ получило во время губернаторства Левченко, возглавившего регион в 2015 году.

Коммунисты в Иркутской области освоили пять миллионов рублей из регионального бюджета на собственный пиар. Как следует из текстов договоров, которые размещены на портале госзакупок, ответственность в качестве исполнителя нёс от лица КПРФ губернатор Сергей Левченко.

Иркутское отделение партии с 1993 года возглавляет нынешний губернатор, а в последние восемь лет оно регулярно получало бюджетные средства на освещение своей деятельности в областном Заксобрании. Общая сумма выигранных госконтрактов на пиар КПРФ — 5,2 млн рублей, причём почти половина (2,4 млн) была выделена во время губернаторства Левченко, который возглавил регион в 2015 году.

И если до 2015-го в названии госзакупок значилось освещение деятельности фракции КПРФ в Заксобрании области, то с приходом Левченко это уже "Освещение деятельности Законодательного собрания Иркутской области". При этом в ТЗ речь идёт именно о пиаре коммунистов.