Подобрали ключи к квартире. Москвича обокрали на 7 млн рублей

Из сейфа преступники без проблем смогли вытащить крупную сумму денег и драгоценности.

В Москве воры забрались в квартиру и обокрали её владельца на семь миллионов рублей. Об этом сообщили в столичном ГУ МВД.

Квартира находится в районе Северное Бутово на улице Грина. Стало известно, что двое мужчин просто подобрали ключи к входной двери. Затем они вскрыли сейф, откуда украли пять миллионов рублей и украшения ещё на два миллиона.

Воров ищут. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".

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