Подобрали ключи к квартире. Москвича обокрали на 7 млн рублей

В Москве воры забрались в квартиру и обокрали её владельца на семь миллионов рублей. Об этом сообщили в столичном ГУ МВД.
Квартира находится в районе Северное Бутово на улице Грина. Стало известно, что двое мужчин просто подобрали ключи к входной двери. Затем они вскрыли сейф, откуда украли пять миллионов рублей и украшения ещё на два миллиона.
Воров ищут. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".
Ранее Лайф рассказывал, как бывший инженер NASA наказал воров в стиле фильма "Один дома".
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