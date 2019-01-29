ФАС может получить доступ к банковской тайне

Сейчас сведения о клиентах кредитных организаций могут получить суды, ФНС, внебюджетные фонды, а с конца 2019 года — следственные органы.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит поправки к закону "О банках и банковской деятельности", которые предоставят регулятору право на доступ к банковской тайне. Об этом изданию "Коммерсантъ" сообщил замглавы Управления по борьбе с картелями ФАС Дмитрий Артюшенко.

Сейчас доступ к информации о клиентах банков и их финансовых операциях имеют суды, ФНС, внебюджетные фонды, а с конца 2019 года его получат и следственные органы. ФАС в списке не значится. При этом ведомство при проведении антимонопольных расследований систематически запрашивает некоторые сведения у кредитных организаций. Право на это службе даёт закон "О защите конкуренции".

— Банки находятся между молотом и наковальней — так как ответ или не ответ на запрос ФАС неминуемо ведёт к нарушению одного из законов, — говорит Артюшенко.

В Центробанке сообщили, что собираются ознакомиться с инициативой, если она к ним поступит.